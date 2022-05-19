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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 248 IN
EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

VANDERBURGH

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               GRAVES                HENDERSON
HICKMAN               HOPKINS               LIVINGSTON
LYON                  MARSHALL              MCCRACKEN
MCLEAN                MUHLENBERG            TODD
TRIGG                 UNION                 WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN SOUTHEAST MISSOURI

MISSISSIPPI

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, CADIZ,
CAIRO, CALHOUN, CARBONDALE, CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON,
EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD,
GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN,
HOPKINSVILLE, JONESBORO, MADISONVILLE, MARION, MAYFIELD,
MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL,
MOUNT VERNON, MURPHYSBORO, MURRAY, OWENSBORO, PADUCAH,
PINCKNEYVILLE, POSEYVILLE, PRINCETON, SHAWNEETOWN, SMITHLAND,
VIENNA, WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.

Tornado Watch in effect for southeast Missouri until 7 PM; southern Illinois and Western Kentucky until 11 PM

  • Updated
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tornado
WSIL

Carterville (WSIL) -- A Tornado Watch is in effect for southeast Missouri until 7 PM & southern Illinois, western Kentucky until 11 PM. 

Severe storms are expected to begin rolling into our region this evening and through part of tonight.

Damaging winds are the largest threat along with large hail. A possible tornado or two can't be ruled out. 

Download the Storm Track 3 app and make sure you have a way to receive watches and warnings. 

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