Tornado Watch in effect for southeast Missouri until 7 PM; southern Illinois and Western Kentucky until 11 PM

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 248 IN
EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WABASH
WAYNE WHITE WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
VANDERBURGH
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS GRAVES HENDERSON
HICKMAN HOPKINS LIVINGSTON
LYON MARSHALL MCCRACKEN
MCLEAN MUHLENBERG TODD
TRIGG UNION WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST MISSOURI
MISSISSIPPI
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, CADIZ,
CAIRO, CALHOUN, CARBONDALE, CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON,
EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD,
GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN,
HOPKINSVILLE, JONESBORO, MADISONVILLE, MARION, MAYFIELD,
MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL,
MOUNT VERNON, MURPHYSBORO, MURRAY, OWENSBORO, PADUCAH,
PINCKNEYVILLE, POSEYVILLE, PRINCETON, SHAWNEETOWN, SMITHLAND,
VIENNA, WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.