Tornado Watch in effect for Southern Illinois; storms arriving a little later

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 79 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

BOLLINGER             BUTLER                CAPE GIRARDEAU
MISSISSIPPI           NEW MADRID            PERRY
SCOTT                 STODDARD              WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN,
ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE,
GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE,
JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD,
MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL,
MOUNT VERNON, MURPHYSBORO, MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO,
PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG, PIEDMONT, PINCKNEYVILLE,
POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT, SHAWNEETOWN,
SIKESTON, SMITHLAND, VIENNA, WEST FRANKFORT, WEST SALEM,
AND WICKLIFFE.

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING...

* WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts from 40 to 55 mph
expected.

* WHERE...All of southwest Indiana, southeast Missouri, western
Kentucky, and southern Illinois.

* WHEN...From 7 AM to 7 PM CDT Today.

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree
limbs could be blown down and a few power outages may result.
Driving of higher profile vehicles could become more difficult.
All of this is in fact reported and occurring already, so be
especially mindful of these high winds and take the necessary
precautions.

* ADDITIONAL DETAILS...Stay tuned to the National Weather Service
for updates.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

&&
breaking

Tornado Watch in effect for Southern Illinois; storms arriving a little later

  • Updated
  • 0
tornado watch

WSIL -- A Tornado Watch has been issued Alexander, Clay,  Edwards, Franklin, Gallatin, Hamilton, Hardin, Jackson, Jefferson, Johnson Lawrence, Massac, Perry, Pope, Pulaski, Richland, Saline, Union, Wabash, Wayne, White and Williamson county until 10 PM tonight. 

3_30 storm update 1.jpg

Forecast models have pushed back the arrival time for a line of storms to mid to late afternoon for much of the region, so we've adjusted timing back just a bit.

3_30 storm update 2.jpg

The main threat with storms is strong straight line winds and possibly a brief tornado or two.

The severe storm threat will exit to the east by sunset.

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