Storms pass through region causing damage from hail, rain and wind

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
423 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WAYNE
WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

SPENCER               VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

BOLLINGER             CAPE GIRARDEAU        MISSISSIPPI
NEW MADRID            PERRY                 SCOTT
STODDARD              WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN,
ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, GOLCONDA, GREENVILLE, HARRISBURG,
HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO,
MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO,
METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE, PIEDMONT,
PINCKNEYVILLE, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT, SHAWNEETOWN,
SIKESTON, SMITHLAND, VIENNA, WEST FRANKFORT, AND WICKLIFFE.

Weather Alert

...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS
EVENING...

* WHAT...Dangerously hot conditions with heat index values from
110 to 118.

* WHERE...Portions of southern Illinois, western Kentucky and
southeast Missouri, generally along and southwest of a line from
the Marion Carbondale area, through Paducah, to Murray Kentucky.

* WHEN...Until 8 PM CDT this evening.

* IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly
increase the potential for heat related illnesses,
particularly for those working or participating in outdoor
activities.

* ADDITIONAL DETAILS...The excessive heat could potentially be
locally interrupted by thunderstorm activity late this
afternoon.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out
of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young
children and pets should never be left unattended in vehicles
under any circumstances.

Take extra precautions if you work or spend time outside. When
possible reschedule strenuous activities to early morning or
evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat
stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when
possible.

&&

Storms pass through region causing damage from hail, rain and wind

  • 0
Hail pic.jpg
Viewer submitted
Sara Hazel east of Spillertown.jpg

CARTERVILLE, Ill. -- It's been a busy evening for our meteorologists as we are tracking storms through the area.

Video of hail coming down in front of the WSIL station

Many viewers in the area have reported rain, wind and hail, causing damage to vehicles and other property.

Below is a collection of photos we've received throughout the evening hours after the storms pass through.

Hail photos from across the region

For the latest, go to our interactive radar and follow us on air and online.

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