Global War on Terror Wall of Remembrance on display in Marion

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
423 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WAYNE
WHITE WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
SPENCER VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER CAPE GIRARDEAU MISSISSIPPI
NEW MADRID PERRY SCOTT
STODDARD WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN,
ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, GOLCONDA, GREENVILLE, HARRISBURG,
HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO,
MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO,
METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE, PIEDMONT,
PINCKNEYVILLE, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT, SHAWNEETOWN,
SIKESTON, SMITHLAND, VIENNA, WEST FRANKFORT, AND WICKLIFFE.