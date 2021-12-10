Stay weather aware, strong tornadoes and damaging winds possible

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 552 IN
EFFECT UNTIL 11 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CRITTENDEN            DAVIESS
FULTON                GRAVES                HENDERSON
HICKMAN               HOPKINS               LIVINGSTON
LYON                  MARSHALL              MCCRACKEN
MCLEAN                TRIGG                 UNION
WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

BOLLINGER             BUTLER                CAPE GIRARDEAU
CARTER                MISSISSIPPI           NEW MADRID
PERRY                 RIPLEY                SCOTT
STODDARD              WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE,
ELIZABETHTOWN, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA,
GRAYVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, JACKSON,
JONESBORO, MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD,
MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL,
MOUNT VERNON, MURPHYSBORO, MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO,
PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG, PIEDMONT, PINCKNEYVILLE,
POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT, SHAWNEETOWN,
SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA, WEST FRANKFORT,
WEST SALEM, AND WICKLIFFE.

Weather Alert

TORNADO WATCH 552 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CST FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS

IL
.    ILLINOIS COUNTIES INCLUDED ARE

ALEXANDER            EDWARDS             FRANKLIN
GALLATIN             HAMILTON            HARDIN
JACKSON              JEFFERSON           JOHNSON
MASSAC               MONROE              PERRY
POPE                 PULASKI             RANDOLPH
SALINE               ST. CLAIR           UNION
WABASH               WASHINGTON          WAYNE
WHITE                WILLIAMSON

Stay weather aware, strong tornadoes and damaging winds possible

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WeBwx

CARTERVILLE (WSIL) -- A Tornado Watch has been issued for the entire viewing area until 11 PM Friday night. 

A very strong system has set up the region for an overnight severe weather event. It will be a night to stay weather aware. Have multiple ways to get alerts and charge your phones. You will want something that will wake you up in the event of an emergency. If you will be out and about, know your safe place before you go.

Storms will move in as early as 5 PM and linger until as late as 4 AM.

The Storm Track 3 Team will be tracking these storms all night. Stay weather aware. 

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