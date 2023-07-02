Several counties experiencing power outages Sunday

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
431 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT /9 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

BOLLINGER             BUTLER                CAPE GIRARDEAU
CARTER                MISSISSIPPI           NEW MADRID
PERRY                 RIPLEY                SCOTT
STODDARD              WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE,
ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH,
GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN,
HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE,
MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG,
PIEDMONT, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON,
ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.

Weather Alert

...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 515 PM CDT THIS AFTERNOON...

* WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected.

* WHERE...A portion of southern Illinois, including the following
counties, Franklin, Gallatin, Hamilton, Saline, White, and
Williamson.

* WHEN...Until 515 PM CDT.

* IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas.

* ADDITIONAL DETAILS...
- At 205 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to
thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin
shortly in the advisory area. Radar estimates between 1 and 2
inches of rain per hour falling, with repeat heavy rains over
the same areas. Localized flooding is expected.
- Some locations that will experience flooding include...
Marion, Herrin, Harrisburg, West Frankfort, Carterville,
Eldorado, Johnston City, Shawneetown, Norris City,
Crainville, Cambria, Energy, Galatia, Ridgway, Equality,
Pittsburg, Thompsonville, Creal Springs, Carrier Mills, and
Lake Of Egypt Area.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Most flood
deaths occur in vehicles.

&&

Several counties experiencing power outages Sunday

  • Updated
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power outage
Pexels

WILLIAMSON COUNTY, IL (WSIL) -- Over a thousand people are currently experiencing power outages in the viewing area.

According to the power outage tracker website, Williamson and Cape County are experiencing the most issues. More than 800 people are without power in Williamson County and about 200 people are without power in Cape County.

News 3 will keep track of the outages and will keep this article updated.

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