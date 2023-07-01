Police searching for missing West Frankfort toddler

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Weather Alert

Weather Alert

...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT
FOR SOUTHEASTERN PERRY...NORTHWESTERN WILLIAMSON...NORTHEASTERN
JACKSON AND WESTERN FRANKLIN COUNTIES...

At 338 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Christopher,
moving northeast at 15 mph.

HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail.

SOURCE...Radar indicated.

IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to
roofs, siding, and trees.

Locations impacted include...
West Frankfort, Du Quoin, Christopher, Sesser, Zeigler, Royalton,
Elkville, Hurst, Valier, West City, North City, Buckner, Dowell,
Orient, Freeman Spur and Bush.

This includes Interstate 57 in Illinois between Mile Markers 63 and
69.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

For your protection move to an interior room on the lowest floor of a
building.

&&


HAIL THREAT...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...1.00 IN;
WIND THREAT...RADAR INDICATED;
MAX WIND GUST...60 MPH

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
427 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

BOLLINGER             BUTLER                CAPE GIRARDEAU
CARTER                MISSISSIPPI           NEW MADRID
PERRY                 RIPLEY                SCOTT
STODDARD              WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE,
ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH,
GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN,
HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE,
MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG,
PIEDMONT, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON,
ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.

Police searching for missing West Frankfort toddler

  • Updated
  • 0
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FRANKLIN COUNTY, IL (WSIL) -- Police are asking for the public's help in finding a missing toddler.

According to an alert from the Franklin County Emergency Management Agency, 3-year-old Wesley M. Yocum was last seen at his home on West 7th Street in West Frankfort, IL. He was wearing only black and green shorts; he was not wearing a shirt or shoes. Wesley is 2'6", 40 pounds, and has blond hair and brown eyes.

Missing toddler wesley

Anyone with information on Wesley's whereabouts should call 911 or the local authorities immediately.

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