Bald Knob Cross of Peace hosts annual Blessing of the Bikes

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 219 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WABASH
WAYNE WHITE WILLIAMSON
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CARLISLE FULTON
HICKMAN MCCRACKEN
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
MISSISSIPPI NEW MADRID PERRY
SCOTT STODDARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BLOOMFIELD, CAIRO,
CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE, CARMI, CHARLESTON, CLINTON,
ELIZABETHTOWN, FAIRFIELD, GOLCONDA, GRAYVILLE, HARRISBURG,
HERRIN, HICKMAN, JACKSON, JONESBORO, MARBLE HILL, MCLEANSBORO,
METROPOLIS, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
NEW MADRID, PADUCAH, PERRYVILLE, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF,
SHAWNEETOWN, SIKESTON, VIENNA, WEST FRANKFORT, WEST SALEM,
AND WICKLIFFE.