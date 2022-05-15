 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 219 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CARLISLE              FULTON
HICKMAN               MCCRACKEN

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

BOLLINGER             BUTLER                CAPE GIRARDEAU
MISSISSIPPI           NEW MADRID            PERRY
SCOTT                 STODDARD

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BLOOMFIELD, CAIRO,
CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE, CARMI, CHARLESTON, CLINTON,
ELIZABETHTOWN, FAIRFIELD, GOLCONDA, GRAYVILLE, HARRISBURG,
HERRIN, HICKMAN, JACKSON, JONESBORO, MARBLE HILL, MCLEANSBORO,
METROPOLIS, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
NEW MADRID, PADUCAH, PERRYVILLE, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF,
SHAWNEETOWN, SIKESTON, VIENNA, WEST FRANKFORT, WEST SALEM,
AND WICKLIFFE.

Bald Knob Cross of Peace hosts annual Blessing of the Bikes

  • Updated
  • 0
Blessing of the Bikes

ALTO PASS, IL (WSIL) -- The Bald Knob Cross of Peace hosted their Annual Blessing of the Bikes today.

Hundreds of bikers gathered at the Cross to get formally blessed before setting out on the open road. The motorcycle enthusiasts receive blessings for their bikes, themselves, and for their families.

2022 Blessing of the Bikes

1 of 3

Tags

Recommended for you