13 people trapped in elevator for close to hour before police arrived

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
427 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

BOLLINGER             BUTLER                CAPE GIRARDEAU
CARTER                MISSISSIPPI           NEW MADRID
PERRY                 RIPLEY                SCOTT
STODDARD              WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE,
ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH,
GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN,
HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE,
MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG,
PIEDMONT, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON,
ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.

13 people trapped in elevator for close to hour before police arrived

  • Updated
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crime, crime scene tape, police lights

SIKESTON, MO (WSIL) -- 13 people were trapped in a hotel elevator for almost an hour until Sikeston authorities were able to extract them.

Information on the incident stems from a Sikeston Department of Public Safety Facebook post.

On Saturday, July 1 at around 1:35 p.m., Sikeston DPS and police reported to the Hampton Inn located at 1240 Commerce Drive after receiving intel on 13 people being stuck in an elevator.

Police discovered the elevator had stalled between the second and third floor. After several failed attempts to get the elevator to work, Sikeston police were able to enter the shaft of the elevator. After 45 minutes, emergency personnel were able to extract everyone inside the elevator safely.

No injuries were reported.

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