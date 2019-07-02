Illinois Comptroller releases $4.7 million for rural pharmacies

SPRINGFIELD (WSIL) –?The Illinois Comptroller's office is releasing nearly $4.7 million to help rural pharmacies.
The payments are being released under the Critical Access Pharmacy program.
Illinois Comptroller Susana Mendoza says the payments will benefit more than 70 independently owned pharmacies.
"Small rural pharmacies – often the only pharmacies available for miles and miles – are being driven out of business all over Illinois because of unfair competition and state policies. It is important that we step in to help these frontline health care providers stay in business so that they can continue to be there for residents in underserved areas of the state," said Mendoza.
"I hear from pharmacists in my Senate district and all over the state nearly every day about the financial hardship they face because of unfair competition," State Senator Andy Manar (D-Bunker Hill) said. "It troubles me to see these small business owners being squeezed out because of state policies they had no control over. Every time a rural pharmacy closes its doors, communities lose access to health care, jobs and economic activity. Establishing this program is the right thing to do."
A list of southern Illinois pharmacies and the amounts each will receive is below.
- ALBION EKMKK PHARMACY LLC 11,260.60
- ALBION EKMKK PHARMACY LLC 10,449.80
- ALBION EKMKK PHARMACY LLC 11,748.80
- ALBION EKMKK PHARMACY LLC 12,844.90
- BENTON KIMMEL CHAPLAIN PHARMACY 9,754.80
- BENTON KIMMEL CHAPLAIN PHARMACY 7,797.20
- BENTON KIMMEL CHAPLAIN PHARMACY 9,614.30
- BENTON KIMMEL CHAPLAIN PHARMACY 11,288.60
- CARBONDALE CALCATERRA DRUG 7,093.40
- CARMI GEE DON A 11,966.20
- CARMI GEE DON A 11,164.30
- CARMI GEE DON A 13,799.00
- CENTRALIA BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 9,793.70
- CENTRALIA BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 9,329.90
- CENTRALIA BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 10,017.80
- CENTRALIA BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 14,268.00
- CENTRALIA BYRD-WATSON DRUG CO 19,797.70
- CENTRALIA BYRD-WATSON DRUG CO 19,634.50
- CENTRALIA BYRD-WATSON DRUG CO 20,188.60
- CENTRALIA BYRD-WATSON DRUG CO 22,154.70
- CENTRALIA MORTON-WUEBBELS PHARMACY INC 12,668.60
- CENTRALIA MORTON-WUEBBELS PHARMACY INC 11,830.80
- CENTRALIA MORTON-WUEBBELS PHARMACY INC 12,608.70
- CENTRALIA MORTON-WUEBBELS PHARMACY INC 8,300.80
- CHESTER TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 5,039.40
- CHESTER TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 3,960.10
- CHESTER TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 4,746.50
- CHESTER TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 5,595.20
- DUQUOIN TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 34,319.70
- DUQUOIN TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 31,643.20
- DUQUOIN TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 36,801.40
- DUQUOIN TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 38,650.20
- ELDORADO C V KASIAR LTD 23,998.20
- ELDORADO C V KASIAR LTD 22,326.50
- ELDORADO C V KASIAR LTD 24,929.60
- ELDORADO C V KASIAR LTD 28,267.00
- ELDORADO ELDORADO PHARMACY 17,579.10
- ELDORADO ELDORADO PHARMACY 17,033.60
- ELDORADO ELDORADO PHARMACY 18,609.70
- ELDORADO ELDORADO PHARMACY 17,464.40
- FAIRFIELD SESSER PHARMACY SI LLC 9,475.40
- FAIRFIELD SESSER PHARMACY SI LLC 9,016.80
- FAIRFIELD SESSER PHARMACY SI LLC 10,522.40
- FAIRFIELD SESSER PHARMACY SI LLC 11,832.80
- GOLCONDA HARDIN COUNTY PHARMACY LLC 4,002.00
- GOLCONDA HARDIN COUNTY PHARMACY LLC 929.10
- GOLCONDA HARDIN COUNTY PHARMACY LLC 4,880.30
- GOLCONDA HARDIN COUNTY PHARMACY LLC 5,217.90
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 37,470.60
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 5,884.00
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 18,402.40
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 5,244.70
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 33,533.90
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 16,566.40
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 7,558.20
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 1,259.10
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 18,812.70
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 6,125.70
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 40,904.00
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 7,737.00
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 21,201.00
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 5,954.50
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 43,078.60
- HARRISBURG PRN PHARMACIES LTD 8,940.90
- HERRIN CALCATERRA DRUG 14,906.10
- HERRIN CAMARATO DRUG INC 3,943.10
- HERRIN CAMARATO DRUG INC 7,601.60
- HERRIN CAMARATO DRUG INC 7,390.70
- HERRIN CAMARATO DRUG INC 3,762.90
- HERRIN CAMARATO DRUG INC 4,071.30
- HERRIN CAMARATO DRUG INC 7,838.70
- HERRIN CAMARATO DRUG INC 4,129.00
- HERRIN CAMARATO DRUG INC 7,844.60
- METROPOLIS METROPOLIS DRUGS II INC 17,761.00
- METROPOLIS METROPOLIS DRUGS II INC 15,824.90
- METROPOLIS METROPOLIS DRUGS II INC 17,660.50
- METROPOLIS METROPOLIS DRUGS II INC 18,555.70
- MOUND CITY BODE DRUG INC 13,334.80
- MOUND CITY BODE DRUG INC 14,549.70
- MOUND CITY BODE DRUG INC 12,573.90
- MOUND CITY BODE DRUG INC 12,932.00
- MOUND CITY BODE DRUG INC 16,297.00
- MOUND CITY BODE DRUG INC 14,779.40
- MOUND CITY BODE DRUG INC 16,213.50
- MOUND CITY BODE DRUG INC 15,474.80
- MOUNT VERNON BYRD WATSON TIMES SQUARE DRUG 8,734.50
- MOUNT VERNON BYRD WATSON TIMES SQUARE DRUG 8,138.80
- MOUNT VERNON BYRD WATSON TIMES SQUARE DRUG 9,939.90
- MOUNT VERNON BYRD WATSON TIMES SQUARE DRUG 9,809.60
- NASHVILLE TJD ENTERPRISES LLC 16,481.20
- NASHVILLE TJD ENTERPRISES LLC 8,786.50
- NASHVILLE TJD ENTERPRISES LLC 16,856.10
- NASHVILLE TJD ENTERPRISES LLC 7,687.20
- NASHVILLE TJD ENTERPRISES LLC 19,922.50
- NASHVILLE TJD ENTERPRISES LLC 9,519.00
- NASHVILLE TJD ENTERPRISES LLC 20,184.10
- NASHVILLE TJD ENTERPRISES LLC 9,458.60
- ROSICLARE HARDIN COUNTY PHARMACY LLC 59,067.00
- ROSICLARE HARDIN COUNTY PHARMACY LLC 60,773.40
- ROSICLARE HARDIN COUNTY PHARMACY LLC 62,801.70
- ROSICLARE HARDIN COUNTY PHARMACY LLC 64,312.80
- SALEM BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 2,637.10
- SALEM BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 12,340.40
- SALEM BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 1,965.40
- SALEM BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 7,154.10
- SALEM BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 3,040.30
- SALEM BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 13,394.00
- SALEM BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 3,697.50
- SALEM BANDYS APOTHECARY SHOPS INC 14,068.70
- SALEM BANDYS PHARMACY INC 11,922.10
- SALEM BANDYS PHARMACY INC 10,216.30
- SALEM BANDYS PHARMACY INC 12,673.80
- SALEM BANDYS PHARMACY INC 13,524.60
- SESSER SESSER PHARMACY SI LLC 5,779.00
- SESSER SESSER PHARMACY SI LLC 5,347.70
- SESSER SESSER PHARMACY SI LLC 6,453.80
- SESSER SESSER PHARMACY SI LLC 7,667.50
- STEELEVILLE TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 8,667.30
- STEELEVILLE TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 7,407.80
- STEELEVILLE TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 9,203.20
- STEELEVILLE TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC 10,449.20
- WAYNE CITY BLASDEL THOMAS E 2,888.80
- WAYNE CITY BLASDEL THOMAS E 2,925.20
- WAYNE CITY BLASDEL THOMAS E 3,151.40
- WAYNE CITY BLASDEL THOMAS E 3,328.80
- WEST FRANKFORT J & S PROFESSIONAL PHARMACY 63,461.00
- WEST FRANKFORT J & S PROFESSIONAL PHARMACY 57,227.30
- WEST FRANKFORT J & S PROFESSIONAL PHARMACY 67,339.40
- WEST FRANKFORT J & S PROFESSIONAL PHARMACY 69,930.80