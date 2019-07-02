Illinois Comptroller releases $4.7 million for rural pharmacies - WSIL-TV 3 Southern Illinois

Illinois Comptroller releases $4.7 million for rural pharmacies

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By Mandy Robertson, Social Media and Digital Manager
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SPRINGFIELD (WSIL) –?The Illinois Comptroller's office is releasing nearly $4.7 million to help rural pharmacies.

The payments are being released under the Critical Access Pharmacy program. 

Illinois Comptroller Susana Mendoza says the payments will benefit more than 70 independently owned pharmacies. 

"Small rural pharmacies – often the only pharmacies available for miles and miles – are being driven out of business all over Illinois because of unfair competition and state policies. It is important that we step in to help these frontline health care providers stay in business so that they can continue to be there for residents in underserved areas of the state," said Mendoza.
 
"I hear from pharmacists in my Senate district and all over the state nearly every day about the financial hardship they face because of unfair competition," State Senator Andy Manar (D-Bunker Hill) said. "It troubles me to see these small business owners being squeezed out because of state policies they had no control over. Every time a rural pharmacy closes its doors, communities lose access to health care, jobs and economic activity. Establishing this program is the right thing to do." 
 
A list of southern Illinois pharmacies and the amounts each will receive is below. 

  • ALBION                        EKMKK PHARMACY LLC                                  11,260.60
  • ALBION                        EKMKK PHARMACY LLC                                  10,449.80
  • ALBION                        EKMKK PHARMACY LLC                                  11,748.80
  • ALBION                        EKMKK PHARMACY LLC                                  12,844.90
  • BENTON                       KIMMEL CHAPLAIN PHARMACY                       9,754.80
  • BENTON                       KIMMEL CHAPLAIN PHARMACY                       7,797.20
  • BENTON                       KIMMEL CHAPLAIN PHARMACY                       9,614.30
  • BENTON                       KIMMEL CHAPLAIN PHARMACY                     11,288.60
  • CARBONDALE              CALCATERRA DRUG                                         7,093.40
  • CARMI                          GEE DON A                                                        11,966.20
  • CARMI                          GEE DON A                                                        11,164.30
  • CARMI                          GEE DON A                                                        13,799.00
  • CENTRALIA                  BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                   9,793.70
  • CENTRALIA                  BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                   9,329.90
  • CENTRALIA                  BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                10,017.80
  • CENTRALIA                  BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                14,268.00
  • CENTRALIA                  BYRD-WATSON DRUG CO                               19,797.70
  • CENTRALIA                  BYRD-WATSON DRUG CO                               19,634.50
  • CENTRALIA                  BYRD-WATSON DRUG CO                               20,188.60
  • CENTRALIA                  BYRD-WATSON DRUG CO                               22,154.70
  • CENTRALIA                  MORTON-WUEBBELS PHARMACY INC            12,668.60
  • CENTRALIA                  MORTON-WUEBBELS PHARMACY INC            11,830.80
  • CENTRALIA                  MORTON-WUEBBELS PHARMACY INC            12,608.70
  • CENTRALIA                  MORTON-WUEBBELS PHARMACY INC               8,300.80
  • CHESTER                     TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC               5,039.40
  • CHESTER                     TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC               3,960.10
  • CHESTER                     TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC               4,746.50
  • CHESTER                     TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC               5,595.20
  • DUQUOIN                     TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC            34,319.70
  • DUQUOIN                     TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC            31,643.20
  • DUQUOIN                     TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC            36,801.40
  • DUQUOIN                     TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC            38,650.20
  • ELDORADO                  C V KASIAR LTD                                               23,998.20
  • ELDORADO                  C V KASIAR LTD                                               22,326.50
  • ELDORADO                  C V KASIAR LTD                                               24,929.60
  • ELDORADO                  C V KASIAR LTD                                               28,267.00
  • ELDORADO                  ELDORADO PHARMACY                                  17,579.10
  • ELDORADO                  ELDORADO PHARMACY                                  17,033.60
  • ELDORADO                  ELDORADO PHARMACY                                  18,609.70
  • ELDORADO                  ELDORADO PHARMACY                                  17,464.40
  • FAIRFIELD                    SESSER PHARMACY SI LLC                              9,475.40
  • FAIRFIELD                    SESSER PHARMACY SI LLC                              9,016.80
  • FAIRFIELD                    SESSER PHARMACY SI LLC                            10,522.40
  • FAIRFIELD                    SESSER PHARMACY SI LLC                            11,832.80
  • GOLCONDA                  HARDIN COUNTY PHARMACY LLC                     4,002.00
  • GOLCONDA                  HARDIN COUNTY PHARMACY LLC                         929.10
  • GOLCONDA                  HARDIN COUNTY PHARMACY LLC                     4,880.30
  • GOLCONDA                  HARDIN COUNTY PHARMACY LLC                     5,217.90
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                   37,470.60
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                     5,884.00
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                   18,402.40
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                     5,244.70
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                   33,533.90
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                   16,566.40
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                     7,558.20
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                     1,259.10
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                   18,812.70
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                      6,125.70
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                   40,904.00
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                     7,737.00
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                   21,201.00
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                     5,954.50
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                   43,078.60
  • HARRISBURG               PRN PHARMACIES LTD                                      8,940.90
  • HERRIN                        CALCATERRA DRUG                                       14,906.10
  • HERRIN                        CAMARATO DRUG INC                                      3,943.10
  • HERRIN                        CAMARATO DRUG INC                                      7,601.60
  • HERRIN                        CAMARATO DRUG INC                                      7,390.70
  • HERRIN                        CAMARATO DRUG INC                                      3,762.90
  • HERRIN                        CAMARATO DRUG INC                                      4,071.30
  • HERRIN                        CAMARATO DRUG INC                                      7,838.70
  • HERRIN                        CAMARATO DRUG INC                                      4,129.00
  • HERRIN                        CAMARATO DRUG INC                                      7,844.60
  • METROPOLIS               METROPOLIS DRUGS II INC                            17,761.00
  • METROPOLIS               METROPOLIS DRUGS II INC                            15,824.90
  • METROPOLIS               METROPOLIS DRUGS II INC                            17,660.50
  • METROPOLIS               METROPOLIS DRUGS II INC                            18,555.70
  • MOUND CITY                BODE DRUG INC                                              13,334.80
  • MOUND CITY                BODE DRUG INC                                              14,549.70
  • MOUND CITY                BODE DRUG INC                                              12,573.90
  • MOUND CITY                BODE DRUG INC                                              12,932.00
  • MOUND CITY                BODE DRUG INC                                              16,297.00
  • MOUND CITY                BODE DRUG INC                                              14,779.40
  • MOUND CITY                BODE DRUG INC                                              16,213.50
  • MOUND CITY                BODE DRUG INC                                              15,474.80
  • MOUNT VERNON         BYRD WATSON TIMES SQUARE DRUG              8,734.50
  • MOUNT VERNON         BYRD WATSON TIMES SQUARE DRUG              8,138.80
  • MOUNT VERNON         BYRD WATSON TIMES SQUARE DRUG              9,939.90
  • MOUNT VERNON         BYRD WATSON TIMES SQUARE DRUG              9,809.60
  • NASHVILLE                  TJD ENTERPRISES LLC                                   16,481.20
  • NASHVILLE                  TJD ENTERPRISES LLC                                     8,786.50
  • NASHVILLE                  TJD ENTERPRISES LLC                                   16,856.10
  • NASHVILLE                  TJD ENTERPRISES LLC                                     7,687.20
  • NASHVILLE                  TJD ENTERPRISES LLC                                   19,922.50
  • NASHVILLE                  TJD ENTERPRISES LLC                                      9,519.00
  • NASHVILLE                  TJD ENTERPRISES LLC                                   20,184.10
  • NASHVILLE                  TJD ENTERPRISES LLC                                     9,458.60
  • ROSICLARE                  HARDIN COUNTY PHARMACY LLC                  59,067.00
  • ROSICLARE                  HARDIN COUNTY PHARMACY LLC                  60,773.40
  • ROSICLARE                  HARDIN COUNTY PHARMACY LLC                  62,801.70
  • ROSICLARE                  HARDIN COUNTY PHARMACY LLC                  64,312.80
  • SALEM                         BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                   2,637.10
  • SALEM                         BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                12,340.40
  • SALEM                         BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                   1,965.40
  • SALEM                         BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                   7,154.10
  • SALEM                         BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                   3,040.30
  • SALEM                         BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                13,394.00
  • SALEM                         BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                   3,697.50
  • SALEM                         BANDYS APOTHECARY SHOPS INC                14,068.70
  • SALEM                         BANDYS PHARMACY INC                                11,922.10
  • SALEM                         BANDYS PHARMACY INC                                10,216.30
  • SALEM                         BANDYS PHARMACY INC                                12,673.80
  • SALEM                         BANDYS PHARMACY INC                                13,524.60
  • SESSER                       SESSER PHARMACY SI LLC                              5,779.00
  • SESSER                       SESSER PHARMACY SI LLC                               5,347.70
  • SESSER                       SESSER PHARMACY SI LLC                              6,453.80
  • SESSER                       SESSER PHARMACY SI LLC                              7,667.50
  • STEELEVILLE               TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC               8,667.30
  • STEELEVILLE               TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC               7,407.80
  • STEELEVILLE               TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC               9,203.20
  • STEELEVILLE               TOWN & COUNTRY PHARMACIES INC            10,449.20
  • WAYNE CITY                BLASDEL THOMAS E                                         2,888.80
  • WAYNE CITY                BLASDEL THOMAS E                                         2,925.20
  • WAYNE CITY                BLASDEL THOMAS E                                         3,151.40
  • WAYNE CITY                BLASDEL THOMAS E                                         3,328.80
  • WEST FRANKFORT      J & S PROFESSIONAL PHARMACY                  63,461.00
  • WEST FRANKFORT      J & S PROFESSIONAL PHARMACY                  57,227.30
  • WEST FRANKFORT      J & S PROFESSIONAL PHARMACY                  67,339.40
  • WEST FRANKFORT      J & S PROFESSIONAL PHARMACY                  69,930.80

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